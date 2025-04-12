Peskov, başkent Moskova'da, gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Witkoff'un Rusya'ya gelip gelmediği yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Bunu doğruluyorum. Witkoff, gerçekten geldi." dedi.

Peskov, Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmesi halinde bu konuda bilgi vereceklerini aktardı.

Uçuş takip firması Flightradar 24'ün verilerine göre, Witkoff'un uçağı, Rusya'nın St.Petersburg kentine ulaştı.

Amerikan Axios haber portalının haberinde, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya'ya doğru yola çıktığı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin beklendiği belirtilmişti.