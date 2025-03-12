ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Oval Ofis'te tartışma yaşadığı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i yeniden Beyaz Saray'a davet edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına ABD ile Ukrayna arasındaki son görüşmeleri değerlendirdi.

Trump, "Ukrayna bu anlaşmayı kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder. Bugün ve yarın onlarla bir araya geleceğiz ve umarım bir anlaşmaya varabiliriz." dedi.

İki ülke arasındaki sürecin tam bir ateşkesle sonuçlanmasını umduğunu belirten Trump, "Yani burada söz konusu olan, tam bir ateşkes. Ukrayna bunu kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder." değerlendirmesini yaptı.

Trump, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yeniden Beyaz Saray'a davet edilip edilmeyeceği" yönündeki soruya ise "Evet, kesinlikle." diye yanıt verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ateşkesle ilgili bu hafta görüşeceğini de ifade eden Trump, "Tango yapmak için iki kişi gerekir." dedi.

"Ateşkesin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer Rusya'ya bunu yaptırabilirsek, bu harika olur. Yapamazsak, devam ederiz ve insanlar ölmeye devam eder, hem de çok sayıda insan ölür." ifadesini kullanan Trump, yakın zamanda ateşkese ulaşacaklarına inandığını vurguladı.