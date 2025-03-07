ABD Başkanı Donald Trump, liberal yayınlarıyla bilinen ulusal televizyon kanalı MSNBC'nin sunucuları Nicolle Wallace ile Rachel Maddow'un istifaya zorlanmaları gerektiğini belirtti.

The Hill gazetesinin haberine göre, Trump, dün Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Kongresindeki hitabı sırasında özel konuk olarak ağırlanan ve beyin kanserini atlatan 13 yaşındaki DJ Daniels hakkındaki "kötü yorumları" nedeniyle ünlü iki televizyoncuya yüklendi.

Kongredeki konuşmasının son bölümünde polis olmak isteyen Daniel'i, herkesi şaşırtarak fahri Gizli Servis elemanı ilan etmesiyle ilgili "kötü yorumlarda" bulunan sunucular Wallace ile Maddow'u eleştiren Trump, bu kişilerin istifaya zorlanmaları gerektiğini savundu.

İkilinin çalıştığı kanala da yüklenen Trump, "CNN'den daha kötüsü 'MSDNC' ki bu en kötüsü. İyi haber şu ki artık çok az insan onları izliyor." ifadelerini kullandı.

Wallace ile ilgili "Geçen gün o genç adam hakkında söyledikleri utanç verici. İstifa etmeye zorlanmalı." diyen Trump, ayrıca "Rachel Maddow, istifaya zorlanmalı. Zaten kimse onu izlemiyor." görüşünü paylaştı.

Trump, iki sunucunun da güvenilirliklerini yitirdiklerini öne sürdü.

"Deadline: Beyaz Saray" programının sunucusu Wallace, 13 yaşındaki çocuğun kolluk kuvveti olarak uzun bir hayatının olmasını dilemiş ve "Umarım hiçbir zaman Birleşik Devletler Kongre Binası'nı Donald Trump'ın destekçilerine karşı savunmak zorunda kalmaz ve eğer kalırsa umarım intihar ederek hayatını kaybeden 6 kişiden biri olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

Maddow ise Daniel'in Trump'ın Kongre konuşmasına dahil edilmesinin "iğrenç" olduğunu savunmuş ve Başkan'ı genç çocuğun iyileşmesiyle bir ilgisi varmış gibi "gösteri" yapmakla suçlamıştı.

- Trump'ın MSNBC'ye yönelik ifadeleri

Trump, 22 Şubat'ta Truth Social sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "MSDNC olarak bilinen MSNBC, demokrasimiz için bir tehdit. Bir sürü yalan ve çarpıtma. Başında kötü insanlar mevcut." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca, ABD Başkanı Trump ve kıdemli danışmanı Elon Musk, medya kuruluşları MSNBC, Reuters ve Associated Press'i (AP) hedef alan paylaşımlar yapmıştı.

MSNBC, 25 Şubat'ta Trump'ı ve İsrail'in Gazze saldırılarını eleştiren siyahi sunucu Joy Reid'i işten çıkarmıştı.