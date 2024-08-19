Euronews’de yer alan habere göre New Jersey'deki "Antisemitizmi Durdur" etkinliğinde konuşan Trump, "Başkan olduğumda, yabancı cihat sempatizanlarını hızlıca sınır dışı edeceğim ve Hamas destekçileri gidecek" ifadelerini kullandı.

"Eğer Amerika'dan nefret ediyorsanız, eğer İsrail'i yok etmek istiyorsanız, sizi ülkemizde istemiyoruz."

Trump ayrıca, "Gazze Şeridi gibi, terörün istila ettiği yerlerden" gelen mültecilerin de ABD'ye giremeyeceğini belirtti.

Eski başkan, nisan ayında yaptığı bir açıklamada "Bu işi bitirmek ve normale dönmek zorundasınız. Bunu yapma şekillerini sevdiğimden emin değilim, ama (Hamas'a karşı) zafer kazanmanız gerekiyor. Bir zafer kazanmalısınız ve bu da uzun zaman alıyor" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'de başkanlık seçimleri 5 Kasım'da yapılacak ve Trump, Demokratların adayı Kamala Harris'e karşı yarışacak.