ABD'nin önde gelen haber kanallarından CBS News dün yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın, kanalın en çok izlenen haber programı “60 Minutes” (60 Dakika) ile röportaj yapmayı reddettiğini duyurdu.

Associated Press’in haberine göre program, önümüzdeki pazartesi günü seçim özel programında Trump’ın Demokrat rakibi Kamala Harris’i ağırlayacak.

Çok izlenen"60 Dakika" haber programı, seçim yaklaşırken her iki başkan adayını da ayrı röportajlar için bir süredir davet ediyordu. Bu yılki yayın, programın her zaman yayınlandığı pazar yerine, pazartesi için planlandı.

Yorum yapması istenen Trump’ın kampanya sözcüsü Steven Cheung, gelişmeyi “yalan haber” olarak niteledi. Tartışmalar olduğunu ancak hiçbir şeyin kesinleşmediğini söyledi.

“60 Dakika”, Trump'ın kampanyasının CBS'e eski başkanın katılmayacağını söylemeden önce röportaj yapmayı kabul ettiğini söyledi. Kanal, röportaj davetinin hala geçerli olduğunu ve muhabir Scott Pelley'nin Trump'ın yokluğunu izleyicilere açıklayacağını söyledi.

Başkan Yardımcısı Harris, Bill Whitaker ile önceden kaydedilmiş bir röportajda yer alacak.

Seçmenlerin iki adayı karşılaştırması için şu anda planlanmış başka bir fırsat yok. Harris ve Trump daha önce 10 Eylül'de tartışmışlardı. Harris bu ay içinde CNN'den gelen ikinci bir münazara davetini kabul etmesine rağmen Trump kabul etmemişti.

CBS'in pazar günü Amerikan Müzik Ödülleri'ni gösterecek olması nedeniyle özel röportajın her zamanki “60 Dakika” zaman dilimi yerine pazartesi günü yayınlanması planlanıyor.

Trump'ın 2020 seçimleri öncesinde “60 Dakika” muhabiri Lesley Stahl ile yaptığı röportaj tartışmalı geçmiş, eski başkan oturumu erken bitirmiş ve kampanyası oturumun düzeltilmemiş bir deşifresini yayınlamıştı.

CBS News dün Cumhuriyetçi Ohio Senatörü JD Vance ile Minnesota'nın Demokrat valisi Tim Walz arasındaki başkan yardımcılığı münazarasına ev sahipliği yapmıştı.