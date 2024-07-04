Ejder meyvesi, avokado, muz ve çilek üreticilerinin de içinde yer aldığı tropikal meyve üreticileri, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ile Esnaf Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi (EZKOOP) yetkilileriyle bir araya geldi.

KTEZO’dan verilen bilgiye göre dün saat 16.30’da yapılan toplantıda sektörle ilgili sorunlar ve bu sorunların çözümleri tartışıldı, örgütlenmenin sağlanması için geçici yönetim kurulu oluşturuldu ve bazı kararlar alındı.

KTEZO Yardımcı Genel Sekreteri Ersun Aytaç, toplantıda yaptığı konuşmada, EZKOOP'un son 12 yılda üretim ve üreticilerin kümelenmesiyle ilgili deneyimi ve birlikte üretime gidilmesi halinde nelere dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin bir sunum yaptı. Sunumunda özellikle ürün standartlarının, markalaşmanın, pazarlamanın ve kurumsallaşmanın önemine değinen Aytaç, kurumların desteğinin başarı için önemli olduğunun altını çizdi.

Toplantıya katılım gösteren Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Ticaret Baş Müşaviri Aytaç Yenal da söz alarak, KKTC’deki üretimin artması için altyapı ve pazarlama aşamalarına destek olmaya hazır olduklarını belirtti. Yenal, üretimi artırmanın yolunun ise birlikte üretmekten geçtiğini vurguladı.

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga da, her şeyden önce üreticilerin sorunlarına kendilerinin sahip çıkması gerektiğinin altını çizerek, birlikte üretme kültür ve iradesinin oluşması halinde çok rahatlıkla bütün sorunların üstesinden gelinebileceğini ifade etti. Tulga, KTEZO ve EZKOOP olarak ihtiyaç duyulduğu taktirde destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Son olarak tek tek söz alan üreticiler de görüş ve önerilerini ortaya koyup, tropikal meyve üretimi alanında var olan üretim büyüklüğü ve yaşanan sıkıntılarla ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

-Kararlar

Toplantıda oy birliği şu kararlar alındı:

“-Bundan sonraki süreçleri daha yakından takip edebilmek ve örgütlenmenin güçlendirilebilmesi ve resmileştirilebilmesi için Geçici Yönetim Kurulu oluşturulmasına karar verildi. Bu komitede, Güzelyurt'tan Şevki Meteci, Lefkoşa'dan Nafi Cabacaba, Yıldırım/İskele'den Fırat Kulle, Cihangir/Mesarya'dan Çağıl Şentip, Mağusa'dan Mustafa Ertul Elagöz yer aldı. Fırat Kulle sözcülük görevine getirildi.

-Seçilen geçici yönetim kurulu ivedilikle, muz ve çilek üretimi yapan üreticilerin de dahil olduğu tropikal meyve üreten tüm üreticilerle iletişimin artırılarak hedeflenen örgütlenme biçimi için bölgesel toplantılar yapılacak.

-Diğer sebze ve meyvelerde olduğu gibi, üretimin yoğunluğuna bağlı olarak, Tropikal meyvelerde de ön izinlendirme sistemine geçilmesi bağlamında Tarım Bakanlığı ile görüşülmeler sürdürülecek"