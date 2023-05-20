Polis denetimlerinde, sürat, cep telefonuyla konuşma ve alkol yine trafik suçlarının ilk sırasında yer aldı.

Polis bin 627 araç sürücüsünden 145’ini sürat, 45’ini cep telefonunda konuşma, 14’ünü alkol nedeniyle rapor etti. 1 sürücüye sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullandığı, 327 sürücüye de diğer trafik suçları için yasal işlem yapıldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 18 Mayıs’ta ülke genelinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde bir sürücü tutuklanırken 28 araç da trafikten men edildi.