Ağır vasıtaların Girne Semih Sancar Caddesi Doğu – Batı istikametinde 16.30 – 19.00 saatleri arasında seyir etmemelerini kapsayan yasanın yürürlüğe girmesi sonrasında ilk kez ağır vasıta denetimi dün yapıldı. Bahse konu yasa, Bakanlar Kurulu kararı ile 14 Aralık tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Polis Müdürlüğü Trafik ekipleri ve Girne Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri işbirliğinde trafiğin yoğun olduğu iki buçuk saat süresince yapılan denetimler kapsamında iki araca ceza yazıldı.

Açıklamada, Semih Sancar Caddesi trafik akışını rahatlatmak amacı ile yürürlüğe giren karar ile ilgili düzenli denetim yapılacağı ve 16.30 – 19.00 saatleri arasında trafiğe çıkan ağır vasıta sürücülerine 18 bin 103 TL para cezası ve 15 ceza puanı işlem uygulanacağı da bildirildi.