Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu toplandı. Toplantıda, hazırlanma aşamasındaki “Toplu Ulaşım Master Planı” ile “Trafikte uyuşturucu tesiri altında araç kullanılmasıyla ilgili denetimlerin hayata geçirilmesi” konusunda gelinen aşama hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Toplantı Salonu'nda yer alan toplantıya, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da katıldı.

Arıklı, toplantının başında basına yaptığı açıklamada, komisyon toplantılarının çok verimli geçtiğini ve faydalı bilgilerin ortaya çıktığını söyledi.

Arıklı, bakanlık olarak komisyondan çıkan görüşlere önem verdiklerini ifade ederek, bugün toplu taşıma ve trafikte uyuşturucu kullanımının tespiti için yapılan çalışmalarla ilgili sunum yapılacağını kaydetti.

Toplu taşıma konusunda Türkiye’den Kayseri Belediyesi ve Düzce Belediyesi ile görüşmeler yapıldığını, özellikle toplu taşımada öncü belediyelerden Düzce Belediyesi'nden gereken desteğin alındığını ve bu çerçevede toplu taşımada yol haritası belirleneceğini anlatan Arıklı, uyuşturucu kontrolüyle ilgili de Sağlık Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü ile gereken hukuki ve teknik konuları görüşeceklerini belirtti.

-Komisyondan çıkacak kararlar Bakanlar Kurulu'na götürülecek

Türkiye’den uzmanların da desteğiyle bu konularda bugün komisyona sunum yapılacağını ifade eden Arıklı, buradan çıkacak kararları Bakanlar Kurulu'na götüreceğini kaydetti.

Toplantıda, Düzce Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Bekir Ilıcalı, "Kent içi toplu ulaşım projelerinin hazırlanması" konusunda sunum yaptı ve tespitleri ile önerilerini sundu.

TAG Savunma Teknolojileri Direktörü Tayfun Geygel de, "uyuşturucu ile mücadelede etkin çözümler" konusunda sunum yaptı ve özellikle trafikte kullanımı kolay olan uyuşturucu tespit testini uygulamalı olarak gösterdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, sunumların ardından amaçlarının, halkın trafikte sağlıklı bir şekilde hareket etmesini ve trafik güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti.

Arıklı, komisyon toplantısına katkıda bulunan herkese teşekkür etti.