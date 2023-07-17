TRAFİK TERÖRÜ BİR AİLEYİ YOK ETTİ

Ergün Yahat

Ülkemizde her geçen gün artan trafik kazaları bazı ocakları söndürürken bazı ocaklarda ise kalıcı hasarlar bırakıyor.

Ne Acı tesadüf... Oğlu da trafik kazasında can vermiş... 26 Haziran tarihinde Lefkoşa Sanayi Bölgesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan ve yaşam savaşını dün kaybeden Özkan Bişmiş'in oğlu Erhan Bişmiş'in de 2012 yılında Gönyeli'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi...

Bir aile trafik terörü yüzünden yok oldu...