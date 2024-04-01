Trafik kazasında Sami Sevinç'in yaralanmasına sebep olan Yiğit Ünlü, 2 gün daha tutuklu kalacak!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Sami Sevinç’in ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya neden olan Doğukan Yiğit Ünlü bugün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Trafik şubesinde görevli polis memuru Ramadan Seyir mahkemede olguları aktardı. Polis, 27 Mart 2024 tarihinde, saat 17:15 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Doğukan Yiğit Ünlü’nün (E-22), yönetimindeki MC 594 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Yzb. Tekin Yurdabak Caddesine dönüşe geçmesi sonucu o esnada Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru kavşağa geldiğinde süratini salim raddeye indirmeden dikkatsizce seyreden Sami Sevinç (E-19) yönetimindeki VL 213 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını söyledi. Polis, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Sami Sevinç’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kafatası kırığı, beyin kanaması, sol bacak ve köprücük kemiği kırığı teşhisi ile yoğun bakımda tedavi altına alındığın belirtti. Polis, Sevinç’in 72 saat sürecek bir ameliyata gireceğini, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydetti.

Polis, olay yerinde 2 kamera görüntüsü tespit ettiklerini, başka kamera görüntüleri arandığını söyledi. Polis, kazayla ilgili yeni tanıklar da tespit edildiğini, bu tanıklardan ifade alacaklarını açıkladı. Polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.