Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasına karışan bir kişi, sigortasız araç kullandığı için tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün geceki kaza, Yusuf Dündar (E-22) isimli kişi alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KH 088 plakalı araç ile seyrederken, kırmızı ışık yanmasına rağmen dikkatsizce yoluna devam etmesi sonucu, o esnada ikinci şeritten aynı istikamete giden ve yine kırmızı ışığa rağmen dikkatsizce yoluna devam eden Temitope David Olugbogi (E-27) yönetimindeki PF 333 plakalı aracın sol kısmına çarpması sonucu yaşandı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan PF 333 plakalı araç, yolun solundaki reklam panosunun direğine de çarpıp durdu. PF 333 plakalı araç sürücüsü Temitope David Olugbogi sigortasız araç kullanmak suçundan tutuklandı.