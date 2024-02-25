Ülke genelinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 1898 araç sürücüsü kontrol edilirken, sürücülerin 445'i rapor edildi. 6 sürücü tutuklanırken 37 araç da trafikten men edildi.

Polis bültenine göre, sürücülerin 316’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli, 32’si alkollü, 21’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak, 6’sı sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 4’ü seyrüsefer ruhsatsız, 3’ü emniyet kemeri takmadan sürüşten ve 56’sı diğer trafik suçlarından suçlu bulundu.

Söz konusu 445 araç sürücüsü aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı; 6 sürücü tutuklandı, 37 araç trafikten men edildi.