Polisin dün ülke genelinde yaptığı trafik denetimlerinde, toplam 1528 araç sürücüsü kontrol edildi ve 341 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi; 23 araç da trafikten men edildi.

Polisin açıklamasına göre, rapor edilenlerin 218’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 16’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 8’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak ve 77’si diğer trafik suçlarından ceza aldı.

Açıklamada 23 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.