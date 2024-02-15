Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu, 2 sürücü tutuklandı, 51 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, denetimlerde toplam 2 bin 162 araç sürücüsü kontrol edildi, 422 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Sürücülerin 233’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 16’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 11’i sigortasız araç kullanmak, 19’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 27’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 104’ü diğer trafik suçlarından raporlandı.