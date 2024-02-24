Polis tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 442 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı, 1 sürücü tutuklandı, 49 araç ise trafikten men edildi.

Polis açıklamasına göre, toplam 2 bin 330 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde rapor edilen araç sürücülerinin 241’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 21’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 43’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 16’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 29’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 1’i kayıtsız araç kullanmak, 4’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmaktan ve 84’ü de diğer trafik suçlarından rapor edildi.