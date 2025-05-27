Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Trafik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oybirliği ile onaylayarak, Meclis Genel Kurul’unun gündemine sevk etti.

Meclisten yapılan açıklamada, komite bugün saat 09.45’de UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında toplandı. Komite toplantısına, Komite Üyesi UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, Komite Üyesi UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı.

Komite, gündeminde yer alan “Trafik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüşerek, oybirliği ile onaylayıp Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak ise, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı’ndan yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüşlerini sundu.