Bugün saat 21.00 sıralarında, Lefkoşa Güzelyurt Anayolu üzerinde, yönetiminde bulunan ZLP 558 plakalı salon aracı batı istikametine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde kullanan Jonathan Michael Heath BLUNDEN (E-47),Türkeli yol kavşağını geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun sol kısmında bulunan demir bariyerlere çarpıp daha sonra yolun sağ kısmında bulunan bordür taşlarına vurması sonucu takla atarak yolun karşı şeridinde geçip sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.