Beykoz Üniversitesi işbirliğinde ve Bursa Teknik Üniversitesi raportörlüğünde Türkiye İtibar Akademisi tarafından 12’ncisi gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları açıklandıBURSA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu’nun “Türkiye Örneklemi” olarak kabul ettiği 26 bölge ve 72 ilde 15 Aralık 2022 – 15 Ocak 2023 tarihleri arasında yaklaşık 15 bin kişi ile gerçekleştirilen araştırmada; ana ve alt sektörleri ile ahşap parkeden akaryakıta, ayakkabıdan bankacılığa, beyaz eşyadan bebek ve çocuk ürünlerine kadar toplam 66 farklı sektörde faaliyet gösteren şirket ve kurumların itibarları ölçümlendi.

Listede Konya Şeker'in iştiraki Torku, 4 farklı kategoride Türkiye'nin en itibarlı markaları arasında yer aldı.

Torku, Türkiye Geneli Kategorisi, Süt Ürünleri Kategorisi, Bisküvi Kategorisi ile Şekerleme ve Çikolata Kategorilerinde Türkiye'nin en itibarlı markaları arasında yer aldı.

Türkiye genelinde tesadüfi seçim metotları ile belirlenen 15 bin kişinin bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi (CATI) ile arandığını belirten Türkiye İtibar Akademisi yetkilileri, Dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bu modelin Türkiye'nin yapısal özelliklerine uyumlu olarak yeniden düzenlediklerini ifade ettiler.