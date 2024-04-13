Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güney Kıbrıs’ın, Müslüman dünyasına karşı siyonist bir düşünce ile askeri tatbikat yaptığını belirterek, İsrail zulmünün yerde kalmayacağını ve hak ettiği cezayı bir gün mutlaka çekeceğini vurguladı.

Cumhuriyet Meclisinden yapılan açıklamaya göre Töre, İsrail ile Güney Kıbrıs’ın birlikte askeri tatbikat yapmasını eleştirdi.

Bugün Lefkoşa’da yaptığı ziyaretler sırasında konuyla ilgili bir açıklama yapan Töre, tatbikatın muhtemel bir İran saldırısına karşı ortak savunma hattı oluşturma amaçlı olduğunu anımsattı ve 1974 Mutlu Barış Harekatı döneminde de Kıbrıslı Rumların bazı ülkelere güvenerek, Makarios’u devirdiğini ancak harekatın başarılı olması sonrası gittiklerini kaydetti.

Güney Kıbrıs’ın Müslüman dünyasına karşı siyonist bir düşünce ile askeri tatbikat yaptığını ifade eden Töre, bu çabaların boşuna olduğunu, İsrail zulmünün yerde kalmayacağını ve hak ettiği cezayı bir gün mutlaka çekeceğini belirtti.

Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu soykırımın cezasız kalmayacağı yönünde beyanları olduğunu hatırlatarak, zalimin hakkından mutlaka gelecek olanlar olduğunu vurguladı.

Meclis Başkanı Töre açıklamasında, Gazze şehitlerine Allah’tan rahmet dilerken direnişe destek verdiklerini dile getirdi.