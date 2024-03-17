Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre Töre, mesajında şunları kaydetti:

“109 yıl önce Çanakkale’de kazanılan zafer, Türk tarihine altın harflerle büyük bir destan olarak yazılarak, Anadolu toprakları ve Boğazların Türk hâkimiyetinde kalmasını sağlamıştır.

O tarihte bu tarihi başarıyı elde edenler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde azim, onur, umut ve kararlılıkla Kurtuluş Savaşı’nın meşalesini de ateşlemiştir.

Bütün dünyaya ‘Çanakkale geçilmez’ mesajının verildiği bu zafer, şehitlerimizin ve gazilerimizin iman ve inancı ile gerçekleşmiştir.

Türk milleti için şehitler, Mehmet Akif’in ‘Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana aguşunu açmış duruyor Peygamber.’ mısralarındaki gibi yüce bir makam ve değerdedir.

Bugün bizlere düşen görev ise, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal topraklara aynı şuurla sahip çıkarak korumak ve bizden sonraki nesillere güvenle devretmektir.

Anavatanımızın Türkiye yüzyılı hedefine doğru yürüdüğü bu yolda, bizler de büyük Türk milletinin bir parçası olan KKTC olarak şehitlerimizin emaneti devletimize sahip çıkıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şanlı Türk bayrağının semalarımızda ilelebet dalgalanması için canlarını bir an dahi düşünmeden feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şâd olsun.”