Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gazimağusa Belediyesi ve Anadolu Mahallesi Muhtarlığı işbirliği ile düzenlenen Yöresel Anadolu Kültür Festivali’ne katıldı.

Meclisten verilen bilgiye göre Maraş bölgesinin Anadolu Mahallesi’nde yapılan etkinlikte konuşan Töre, voleybol şampiyonası için gittikleri Adıyaman’da meydana gelen depremde kaldıkları İsias Otel’in yıkılması nedeniyle hayatını kaybeden “Şampiyon Melekler”i rahmetle andı.

Töre, üretilen ürünlerin sergilenmesi ve Anadolu mahallesinde satışa sunulmasının bölgenin kültürünün yaşatılması ve ekonomik hareketlilik açısından önemli olduğunu ifade etti.

Zorlu Töre, bu topraklara can veren şehitleri rahmetle gazileri de minnetle andı.

Töre, konuşmasının ardından stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti.