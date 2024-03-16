Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre kültüre ve sanata tüm kesimlerin sahip çıkmasını istedi.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği tarafından düzenlenen Vebal filminin gala gösterimine katıldı.

Alsancak Gökay Boğaçhan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gala gecesinde konuşan Başkan Töre, KKTC’nin kendine özgü, örf, adet ve geleneklerinin olduğunu bunlara da sahip çıkmak gerektiğini söyledi.

Kültür ve sanatın toplum hayatında önemli olduğunu belirten Başkan Töre, “Türkiye ve Azerbaycan ile birlikte sinema yolculuğuna çıkan arkadaşları tebrik ediyorum. Bıkmadan yorulmadan ve hasta oldum demeden bu yolda çalışmaya devam edin” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vebal filminin gösterimi gerçekleşti.