Meclis Şeref Salonu'nda yer alan kabulde KKTC Millî Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç ve bazı Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, konuşmasına İstanbul Fethi’nin 571. yıl dönümünü kutlayarak başlayan Töre, Fatih Sultan Mehmet Han ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün torunları olarak övünç duyduklarını belirtti.

Töre, “İstanbul’u fetheden askerler Peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olmuştur. Başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Kıbrıs Türk gençliğinin sportif alanda birçok başarıya imza attığını belirten Töre, Türkiye Paralimpik Komitesi ile yapılacak işbirliğinin kendisini mutlu edeceğini söyledi.

İsrail’in Gazze’de yaptığı katliama da değinen Töre, "medeni denen dünyanın" soykırıma sessiz kaldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.