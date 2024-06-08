Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Bakü temasları kapsamında Ebedi Birlik Gençler İçtimai Birliği’nin düzenlediği programa katıldı.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, etkinliğe Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekilleri Jale Ahmatova ve Vugar İskenderov’un yanısıra UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra ve KKTC’nin Bakü Temsilcisi Ufuk Arca Turganer de katıldı.

Programda konuşan Başkan Töre, "Türk milletinin Kızıl Elma’dan ve ülküsünden vazgeçmeyeceğini" belirterek, hedefleri olmayan milletlerin akıbetlerinin "esen rüzgârlar" tarafından belirlendiğini söyledi.

Töre, Türküm diyen herkesin Türk Devletleri’nin birliğini ve beraberliğini savunması gerektiğini kaydetti.

Töre, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni emperyalist güçlerin ve BM’nin kabul etmediğini, Türk Milleti’nin yükselişini durdurmak için de AB maskesi taktıklarını" belirtti.

Türk Milletinin yolunun açık olduğunu belirten Töre, “İçimize tefrika sokamayacaklar” ifadelerini kullandı.

Töre, “Türk Milleti 21. Yüzyılda yükselişe geçecek, bu yüzyılda başımız dik olacak ve göğsümüz kabaracak” ifadelerini kullandı.

-İskenderov

Azerbaycan Milletvekili Vugar İskenderov da yakın zamanda çok önemli günler beklendiğini, KKTC –Türkiye ve Azerbaycan arasındaki birlikteliğin gelişeceğini söyledi.

-Ahmatova

Azerbaycan Milletvekili Jale Ahmatova, gençlerden Azerbaycan ve KKTC arasında bağ kurmalarını istedi.

-Altuğra

UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra da, “üç devlet bir millet” ruhuyla yollarına devam ettiklerini söyledi.

Kendilerine gösterilen misafirlikten dolayı teşekkür eden Altuğra, Azerbaycan’da kendilerini evlerinde gibi hissetlerini söyledi.

Gürçağ, TÜRKPA Kadın Parlamenterler toplantısının bir sonrakinin KKTC'de yapılacağını belirterek, merhume Ganira Paşayeva’yı rahmetle andığını belirtti.

-Turganer

KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, bugün gelinen noktanın tesadüf değil bir çalışmanın, birlikteliğin sonucu olduğunu söyledi.

Turganer, Azerbaycan’a çok kıymet verdiklerini ve Töre’nin Bakü ziyaretinin de "tarihi" bir gelişme olduğunu ifade etti.