Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan’da faaliyet gösteren Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi’nin mezuniyet törenine katıldı.

Meclis'ten verilen bilgiye göre, burada, gençlere hitaben konuşma yapan Töre, yer yüzündeki bütün eylemlerin ve savaşların emperyalist güçlerin tarafında çıkarıldığını anlattı.

Kıbrıs Türk halkının soyunun Kafkaslara, Orta Asya’ya ve Anadolu’yu dayandığını belirten Töre, Türk dünyasının pekişerek birbirine sarılacağını kaydetti.

Atatürk’ün sözlerinden de alıntılar yapan Töre, Türk çocuklarının ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapacağını ifade etti.

Töre, Türk birliğinin daimi olmasının dünyaya barış ve huzur getireceğini söyledi. Filistin’de ve Suriye’de yaşananlara dikkat çeken Töre, gençlerin bayrağı yere düşürmeden daha ileriye taşıyacağını söyledi.

Kendisinin tüm Türk dünyasının milletvekilinin olduğunu belirten Töre, “Adı üstünde ben milletimin milletvekiliyim” dedi.

Töre konuşmasında, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı kurucusu Prof. Dr. Turan Yazgan’ı saygı ve rahmetle andığını belirtti.

Töre, konuşması ardından okul birincisine diplomasını verdi.