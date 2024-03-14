Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanı Cemal Arkan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan görüşmede konuşan Töre, Cemal Arkan’a ve yeni yönetimine başarılar diledi.

Telekomünikasyon Dairesi’nin verdiği hizmetlerin çok önemli olduğunu belirten Zorlu Töre, “Devletimiz Telefon Dairesini gözden çıkarmış değildir. Daha kuvvetli hale getirilmesi için yapılması gerekenler vardır” dedi.

Töre, Telekomünikasyon Dairesi’nin daha da güçlendirilmesi konusunda hem ilgili bakanlıkla hem de hükümetle görüşeceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından hediye teatisinde bulunuldu.