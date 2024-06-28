Bolat: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik gelişmesine katkı sağlamaya her zaman devam edeceğiz"

Töre: “Biz yolumuza devam ediyor, geleceğe umutla bakıyoruz.. Yeter ki Türkiye başımızda olsun, Türk devletleriyle olan iş birliğimiz devam etsin"

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda bugün öğleden sonra gerçekleşen kabulde ilk sözü konuk bakan Bolat aldı.

Ticaret Bakanlığı’ndan geniş bir heyetle KKTC’ye geldiklerini ifade eden Ömer Bolat, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Cumhuriyet Meclisi Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ve Ahmet Erbaş’ın da kendilerine eşlik ettiğini ifade ederek, gün içindeki temaslarına değindi.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik gelişmesine katkı sağlamaya her zaman devam edeceğiz” diyen Bolat, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla buradaki hükümetle iş birliği anlaşmaları imzaladıklarını, üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini belirtti.

Bolat, Girne ve Gazimağusa limanlarına mobil x-ray cihazları kurulabilmesi için 12 Haziran’da Maliye Bakanı Özdemir Berova ile anlaşma imzaladıklarını belirterek, “Bu proje KKTC’nin gümrük güvenliğinin sağlanması, kayıt dışılığın önlenmesi, ticaretin hızlanması, gümrük gelirlerinin artması ve ülkenin maliye kaynaklarının güçlenmesi için çok önemlidir” dedi.

Bu konudaki gerekli eğitimlerin verildiğini, Gazimağusa limanındaki sistemin bugün devreye girdiğini ifade eden Ömer Bolat, TC Ticaret Bakanlığı’nın tüm imkanlarıyla KKTC’ye destek vermeyi sürdüreceğini, bir buçuk 2 ay içinde Girne Limanı’na da mobil x-ray cihazının monte edileceğini, ayrıca her iki limana bavullar için de x-ray cihazları temin edeceklerini söyledi.

Uyuşturucu ile mücadelede önemli rolü olan narkotik köpeklerin de KKTC’ye getirileceğini söyleyen Ömer Bolat, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile imzaladıkları anlaşmaya da değindi.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı olarak Kuzey Kıbrıs’tan firmaların uluslararası ve Türkiye’deki fuarlara katılabilmesi için alan tahsis edeceklerini kaydeden Ömer Bolat, “KKTC firmalarına uygulanan çifte standartlı ve haksız ticaret ambargoları böylece kırılmış olacak” dedi.

Bolat, 5 Haziran’da TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği anlaşmasına da işaret ederek, bu anlaşmayla KKTC’ye 16 milyar liralık proje ve hibe desteği sağlanacağını belirtti.

13 aylık görev süresinde en çok görüştüğü bakanların Olgun Amcaoğlu ve Özdemir Berova olduğunu dile getiren Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Bu dayanışmamız, iş birliğimiz her zaman devam edecek….Türkiye-KKTC dostluğu, kardeşliği, ittifakı ilelebet sürecek” dedi.

-Töre

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Bolat ve heyetini KKTC’de görmekten büyük memnuniyet duyduğunu, ilgili bakanlarla yapılan iş birliğini de takdirle karşıladığını ifade etti.

Töre, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin neyi vardır diye sorduklarında ‘Anavatanı, Türk ordusu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı vardır’ diyoruz. Güvenlik içindeyiz, huzurumuz, özgürlüğümüz yerindedir” diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yatırıma muhtaç olduğunu da ifade eden Töre, şöyle devam etti:

“ ‘50 yıldır ne yapıyorsunuz’ diye soranlar oluyor… Kalkınıyoruz, büyüyoruz, gelişiyoruz… ‘KKTC bitiyor, tükeniyor, yok oluyor’ diye bir durum söz konusu değildir. Bu tür felaket tellallığı yapanlar ya Türkiye’ye ve KKTC’ye düşmanlık besliyor ya da gaflete düşüyorlar. Biz yolumuza devam ediyor, geleceğe umutla bakıyoruz. Yeter ki Türkiye başımızda olsun, Türkiye ile olan birlikteliğimiz, Türk devletleriyle olan iş birliğimiz devam etsin. Kıbrıs’ta barış laflarına aldanmayalım. Kimseyi aldatmayalım ama biz de aldanmayalım… Cumhuriyetimize, Anavatanımıza ve milletimize sahip çıkıp yolumuza devam edelim...”

146 ülkenin Filistin’i tanıdığını ancak Filistin’in halen bombalandığını da söyleyen Töre, “146 ülke tanıyor ama Filistin’de katliam devam ediyor. Bizi sadece Türkiye tanıyor ve kimse kılımıza dokunamıyor” diye konuştu.

20 Temmuz’un 50’nci yıl dönümünün kutlanacağını da anımsatan Töre, “Mutlu Barış Harekatı’nın getirdiği özgürlüğü, güveni ebediyen yaşamaya devam edeceğiz” dedi.