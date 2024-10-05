Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü (ODTÜ KKK) 2024-2025 Akademik Yılı açılış törenine katıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre Töre törende yaptığı konuşmada, lisede eğitim gördüğü yıllarda ODTÜ’de eğitim görmenin her öğrenci için büyük bir hayal olduğunu kaydetti.

KKTC’de ODTÜ’nün kampüs açmasının Barış Harekatı’ndan sonra yaşanan gelişiminin de bir işareti olduğunu ifade eden Töre, kampüsün Güzelyurt bölgesi ile bütünleştiğini dile getirdi.

OTDÜ’nün teknolojiyi her zaman takip ederek, makineler üreten topluma ve insanlığa büyük yararlar sağlayan bir eğitim yuvası olduğunu belirten Töre, sık sık ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’ndeki etkinliklere katıldığını söyledi.

-Töre: “İyi ki Anavatanımız var ve iyi ki bölgelere böyle kıymetli yatırımlar yapıyor” dedi.

Gazze’de yaşananlara değinen Töre, İsrail’in yaptığı katliamlar sonra ne lise ne üniversitelerin ne de kurumların ayakta kaldığını ifade ederek Siyonizm’i destekleyen ülkelerin bu drama seyirci kaldığını belirtti.

Bütün dünyada barış istediklerine vurgu yapan Başkan Töre, bugün barışı ortadan kaldıranın da Birleşmiş Milletler olduğunu söyledi.

Başkan Töre, yeni akademik yılın hayırlı olmasını da diledi.