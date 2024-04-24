Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Meclisin önünde grev ya da eylem yapılmasına karşı olmadığını ancak devletin malına zarar verme noktasında olanlara polisin dava okuması gerektiğini ifade etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Başkan Töre, Meclis önünde zaman zaman kapıların zorlanarak, yabancı cisimler atılarak ve polise mukavemet gösterilerek eylemler yapıldığını anımsattı.

Töre, Lefkoşa Polis Müdürü Tarkan Kızıltuğ ve Lefkoşa Polis Müdürü Yardımcısı Hasan Karabaşak’ı kabul etti.

Kabulde Meclis Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da hazır bulundu.

Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Töre, trafik kazalarında ve kriminal suçlarda artış yaşandığını, ancak emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonları da takdirle izlediklerini kaydetti.

Sorunlarla mücadelede polis teşkilatını vazgeçilmez bir unsur olarak niteleyen Töre, emniyet teşkilatının en önemli görevinin iç huzuru sağlamak olduğunu söyledi.

Töre, Meclisin iç ve dış güvenliğinin sağlanması noktasında Polis Güvenlik Amirliği’nin bulunduğunu, ancak ihtiyaç duyulması anında emniyet güçlerinin takviye yaptığını dile getirdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı olarak devletin malına zarar verenlere dava okunmasını istediklerini ve bu tür durumlarda şikayetlerini geri çekmek gibi bir durumun söz konusu olamayacağını söyledi.

Lefkoşa Polis Müdürü Tarkan Kızıltuğ da, “Devletimizin, egemenliğimizin ve demokrasimizin sembolü olan Cumhuriyet Meclisi’mizi de korumak bizim en önemli görevlerimizden biridir.” dedi.