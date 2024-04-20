Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC'nin mücahit ve Mehmetçiklerin güvencesinde yoluna devam edeceğini vurguladı.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi tarafından işletilecek Bafra Halk Plajı Bostancı Beach Restaurant, dün düzenlenen törenle açıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel ve diğer yetkililer katıldı.

Meclis'ten verilen bilgiye göre, açılışta konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, hükümetin görevinin KKTC'yi daha güzel hale getirmek olduğunu, bu bağlamda atıl vaziyette olan yerin belediye tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla tadil edilerek hizmete açılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Töre, bazı kesimlerin bilinçli olarak ülkede felaket senaryoları kurduğunu ancak, gerçeğin hiç de öyle olmadığını ifade etti.

Turizm alanında 30 bin yatak sayısına ulaşıldığını dile getiren Töre, binlerce iş insanı ve zanaatkarın ülke ekonomisinin çarklarının dönmesi adına çalıştığını kaydetti.

Halen birilerinin 1974 Mutlu Barış Harekatı öncesinde kaldığını ifade eden Töre, KKTC'nin mücahitlerin ve Mehmetçiklerin güvencesinde yoluna devam edeceğinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış yapıldı.