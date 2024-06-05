Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova’nın resmi davetiyle Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13. Genel Kurulu’na katılmak üzere Bakü’de bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Azerbaycan Temsilciliği’ni ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Temsilciliğe gelişinde Büyükelçi Ufuk Arca Turganer tarafından karşılanan Töre, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Son dönemlerde ivme kazanan Azerbaycan ile ilişkilere büyük önem verdiklerini dile getiren Meclis Başkanı Töre, bu açıdan KKTC Bakü Temsilciliği’nin önemli bir rolü olduğunu belirtti. Töre, Temsilcilik çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.

Töre’ye ziyaretinde Özel Kalem Müdürü İrem Uygun eşlik etti.