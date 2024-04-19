Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs sorunundaki esas çıkmazı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği’nin yarattığını söyledi.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Töre, Üniversitelere gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi’ni (YDÜ) ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Töre’yi YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve diğer yetkililer karşıladı.

Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) heyetinin de yer aldığı ziyarette Töre, açıklamalarda bulundu.

Töre, YÖK’ün KKTC üniversitelerine de akreditasyon veren bir kurum olarak denetleme ve rehberlik yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek YÖDAK ile koordineli çalışmaların yapılmasının önemine değindi.

YÖK’ün geçmişten beri muhtelif dönemlerde ülkeye ziyaretler yaptığını anımsatan Töre, YÖK’ün göstereceği yolda KKTC üniversitelerinin ilerlemesini arzuladıklarını kaydetti.

Konuşmasında Avrupa Birliği Liderler Zirvesi Sonuç Bildirisinde “Türkiye” başlığı altında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini de ilgilendiren ifadeleri de yorumlayan Töre, Türkiye’nin AB sürecinin Kıbrıs sorununa dayandırılmaya çalışıldığına değindi.

Kıbrıs sorunundaki esas çıkmazı yaratanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 4 Mart 1964’te aldığı kararı ve AB’nin Kıbrıslı Rumları tek başına üye yapması olduğunu kaydeden Töre, “Kıbrıs Türk halkı için çözüm KKTC’nin ilan edilmesiydi, biz de onu ilan ettik.” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına yaklaşıldığını anımsatan Başkan Töre, egemenliğin esas olduğunu ve asla vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Egemenliğin simgesinin Cumhuriyet Meclisi ve KKTC devleti olduğunu vurgulayan Töre, “Biz bunlara sahip olduğumuz ve Türk milletinin bir mensubu olmamızdan dolayı onur ve şeref duyuyoruz.” dedi.

Töre, Türkiye’nin desteği ile yürümeye devam edeceklerini ifade etti.

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da konuşmasında Başkan Töre’nin Üniversitenin birçok etkinliğinde yer aldığını anımsatarak kendisini kampüste ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti.