Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Karşıyaka Taş Armudu Festivali’ne katıldı.

Meclis açıklamasına göre, Töre burada yaptığı konuşmada, ülke kültürünü yaşatma noktasında festivallerin önemli olduğunu, bugün burada olmaktan da memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Karşıyaka Şehitler Anıtı'nın yapımı noktasında Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin ve Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’nin attığı adımların önemli olduğunu belirten Zorlu Töre, katkı koyan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Meclis Başkanı Töre, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Karşıyaka Kültür ve Sanat Derneği (KAKSAD) tarafından yürütülen "Sürdürülebilir Karşıyaka Projesi"nin de önemli olduğunu kaydetti.

Töre, "Asrın Projesi" çerçevesinde Anadolu’dan gelen suyun KKTC’de ilk olarak Karşıyaka’da karaya çıktığını, bunun da bölgeye ayrı bir değer kattığını söyledi.

20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nda Türk ordusunun Kıbrıs’a bu bölgeden çıktığını da anımsatan Zorlu Töre, Karşıyaka halkının hava güzel olduğunu dönemlerde Anadolu’yu görebildiğini ifade etti.

Başkan Töre Karşıyaka bölgesinin eksikliklerinin bulunduğunu, bunları muhtarlık, belediye, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve merkezi hükümetin birlikte hareket ederek çözeceğini kaydetti.

Zorlu Töre konuşmasının ardından stantları gezdi, alışveriş yaptı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.