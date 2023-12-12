Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC’de terör odaklarının bulunmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Töre yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyuhu’nun KKTC’de İran destekli terör gruplarının bulunduğu yönündeki iddiasını eleştirerek, “Ortaya attığı bu mesnetsiz iddia, yaptığı barbarlığı örtmeye yetmez” dedi.

Töre, "insanlık kasabı" olarak nitelendirdiği İsrail Başbakanı Benyamin Netanyuhu’nun mutlaka cezasını bir gün çekeceğini söyledi.

Meclis Başkanı Töre, Netanyahu’nun yalan üzerinden Avrupa’nın ve ABD’nin desteğinin devam etmesi için bu yola başvurduğunu kaydetti.

İsrail’in Gazze’de insanlık suçunu işlemeye devam ettiğini anımsatan Zorlu Töre, Netanyahu yönetiminin hedef şaşırtarak Fİlistin’de yaptığı soykırımı kamufle etmeye çalıştığını söyledi.

KKTC’de Türk askerinin, mücahitlerle birlikte bulunduğunu belirten Töre, “Polis teşkilatımız böyle bir oluşuma müsaade etmez, bundan dolayı da ülkemizde terör faaliyetleri yoktur” ifadelerini kullandı.

Netenyahu’nun iddialarının KKTC’yi suçlamanın ötesinde Türkiye’yi de hedef almak olduğunu belirten Töre, İsrail’in KKTC’de Türk ordusunu kabul etmediğini, bundan dolayı da böyle bir karalama yaptığını söyledi.

Zorlu Töre, “İsrail yönetiminin terör odaklarını Güney Kıbrıs’ta araması yönünde tavsiyede bulundu, geçmişte İsrail’in terör örgütü PKK’ya verdiği desteği hatırlattı ve “Tel Aviv yönetimi terör devletidir” ifadelerini kullandı.

Rum tarafının ele geçirdiği Kıbrıs Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türklerine soykırım yaptığını anımsatan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Tel Aviv ile Güney Lefkoşa’nın KKTC’yi karalama kampanyası yürüttüğünü ancak başarılı olamayacaklarını söyledi.

Mazlumun yanında yer alması gereken süper güçlerin zalimin yanında yer aldığını ifade Başkan Töre, Filistin halkına da baş sağlığı diledi.