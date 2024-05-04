Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kozanköy’de bu yıl dördüncü kez düzenlenen Hellim, Pastelli ve Pekmez Festivali’nin açılışına katıldı.

Töre, köy meydanında düzenlenen festivalde katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, üretmenin ve üretilenleri pazarlamanın son derece önemli olduğunu ifade eden Töre, yılmadan usanmadan yola devam etmek durumunda olduklarını söyledi.

Belediyelerin Birleştirilmesi Yasasının görüşüldüğü dönemi anımsatan Töre, bazı vekillerin kürsüyü bile işgal ettiğini, ara verilmek istendiğini ancak kendisinin Meclis Başkanı Genel Kurula olarak ara vermediğini belirtti.

Yasanın geçmesi ve bazı belediyelerin birleşmesinin faydalarının bugün görüldüğüne işaret eden Töre, Belediyelerin çok daha güçlü bir hale geldiğine değindi.

Töre, ülkede felaket tellallığı yapanlara inanılmaması gerektiğini ifade ederken KKTC’nin 30 bin yatak kapasiteli turizm tesisleri, 100 binden fazla üniversite öğrencisi, 1000’e yakın sanayi tesisi ile büyümeye devam ettiğini söyledi.

“Bu ülkede felaket yoktur. Bu ülkede devlet var, güvenlik var, bayrak var… Şerefle altında yaşıyoruz” diyen Töre, felaket günlerinin 1974 öncesinde olduğunu, Kozanköy’den Yılmazköy’e gitmenin bile büyük bir sorun olduğunu anımsattı.

Zaman zaman sıkıntıların olabileceğini ama aslolanın devlet sahip olmak ve güvenlik içerisinde yaşamak olduğunu ifade eden Töre, birlikte yaşamaya devam edeceklerini kaydetti.