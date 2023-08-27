Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, göreve atanmasının ardından ilk resmi ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapan Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile görüştü.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda yer alan görüşmede, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılıç ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile diğer yetkililer yer aldı.

Töre, konuşmasında Kıbrıs Türkünün, Osmanlı’nın adadan çekilmesi ile 96 yıl Türk askerine hasret kaldığını ifade ederek 20 Temmuz şafak vakti Mehmetçiğin Kıbrıs’a ayak basışının mutluluğu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi ve “Ebediyyen birlikteliğimiz inşallah devam edecek” dedi.

Ordu – millet anlayışına inanan bir millet olduklarını vurgulayan Töre, şahsını da sadece KKTC değil Türk Milletinin bir vekili olarak gördüğünü belirtti.

Töre, Rum – Yunan ikilisi ve bazı çevrelerin Türk ordusunun Kıbrıs’tan çıkması için çaba içerisinde olduklarını anımsatarak ama tarihin akışını kimsenin değiştiremeyeceğini kaydederek, “Biz KKTC’nde Türk Milli, Türk ordusu ve mücahitlerimiz ile birlikte yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün Atatürk’ün ifade ettiği “Bağımsızlık benim karakterimdir” sözünü şiar olarak kabul ettiğini dile getiren Töre, Anavatan ve Türk millleti ile bir ve beraber olduklarını sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da Kıbrıs’ın kendileri için milli bir mesele olduğuna vurgu yaptığı konuşmasında, bundan önce olduğu gibi bundan sonra her zaman Kıbrıs Türkünün yanında ve destekçisi olacaklarını söyledi.

Orgeneral Gürak, silahlı kuvvetlerin Kıbrıs adasındaki varlığının barış ve güvenlik için bir teminat olduğunu ifade etti.

Gürak ayrıca, ilk ziyaretini KKTC’ne yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi.