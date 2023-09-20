Cumhurbaşkan vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın Karabağ’da anayasal düzeni yeniden tesis etmek amacıyla başlattığı anti terör operasyonuna destek belirtti.

Töre yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan Devletinin haklı mücadelesinde yanında olduklarını bildirerek, şunlara değindi:

“Bilinmelidir ki Karabağ Azerbaycan’dır. Karabağ'daki sözde rejimin adımları tansiyonu artırırken Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş etmektedir.

Türkiye Cumhurbaşkanı Sn. Recep T. Erdoğan’ın da BM Genel kurulunda ifade ettiği gibi Türk milleti olarak sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız ve bu minvalde şehit olan Azerbaycan güvenlik güçlerine ve sivillere Allah’tan rahmet diliyorum.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev nezdinde tüm Azerbaycan’daki kardeşlerimizin vermiş oldukları haklı mücadelelerinde Kıbrıs Türk halkı olarak her zaman olduğu gibi yanlarında olduklarımızın bilinmesini vurguluyorum ve Ermeni yönetiminin Karabağ’ın Azerbaycan olduğunu artık idrak etmelerini diliyorum.”