Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Birol Atasü başkanlığındaki Emekli Polisler Derneği heyetini kabul etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu'nda gerçekleşen kabulde konuşan Töre, polislik mesleğinin çok önemli kutsal bir görev olduğunu ifade ederek, geçmişten bugüne polis teşkilatında bir çok değerli ismin görev aldığını belirtti.

Töre, polisin yasalarının düzenlenmesi ve ihtiyaçlarının temini konusunda üzerlerine düşeni yapmaya her zaman hazır olduklarını dile getirerek, polis teşkilatında insan, vatan ve millet sevgisinin ön planda olduğunu kaydetti.

Polise önemli görevler düştüğüne değinen Töre, polis teşkilatına vatandaşların büyük bir güven duyduğunu söyledi.

Son zamanlarda artan trafik kazalarına da dikkati çeken Töre, bir hafta içerisinde trafikte iki can kaybı daha yaşandığını anımsattı.

Trafik kazalarının birinci derece nedenleri arasında sürat ve alkollü araç kullanmak geldiğine değinen Töre, Meclis komitesinde trafik cezalarını düzenleyen bir tasarının da görüşüldüğünü ifade etti.

Töre, Dernek üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.