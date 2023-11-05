Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Başbakanı Bülent Ecevit’in 17’nci ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Töre mesajında şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Başbakanlarından, Türk siyasetinin önemli isimlerinden merhum Bülent Ecevit’i aramızdan ayrılışının 17. senesinde saygı ve rahmetle anıyoruz.

Ecevit, siyasi hayatında göstermiş olduğu mücadele ve kararlılıkla Türkiye’nin geçirdiği önemli süreçlerde önemli görevler üstlenmiştir.

Kıbrıs Türk halkının direnişi ile geçen yılların ardından halkımızı belki de yok oluşa sürükleyecek bir zamanda Barış Harekatı’nın cesur kararının verilmesinde dönemin hükümetinin Başbakanı olan Sayın Ecevit, Türk siyasi tarihine ismini altın harflerle yazdırmıştır.

Bu nedenle Sayın Ecevit’in Kıbrıs Türk halkı için anlamı büyüktür ve daima öyle kalacaktır.

Ruhu şad olsun…”