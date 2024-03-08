Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Dipkarpaz bölgesinde bir dizi ziyaret yaptı.

Meclis açıklamasına göre, Töre, bu kapsamda ilk ziyaretini, Dipkarpaz -Yenierenköy Belediyesine yaptı. Dipkarpaz -Yenierenköy Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve görevli personel tarafından karşılanan Töre, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Töre, yakından takip ettiği Bakırcı’nın yaptığı başarılı icraatlarla bölgeye katkıda bulunduğunu söyledi.

Her insanın bir nimet ve kıymet olduğunu belirten Töre, uzak yakın demeden herkese hizmet götürmeye çalıştıklarını ifade etti. Mevki ve makamların gelip geçici olduğunun altını çizen Töre, “Önemli olan insanların sevgisini kazanmaktır.” dedi.

- Dipkarpaz Polis Karakolu’na ziyaret

Töre, temasları kapsamında Dipkarpaz Polis Karakolunu da ziyaret etti. Burada Dipkarpaz Polis Karakolu Amiri Müfettiş Muavini Mustafa Yıldız ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Töre, birimleri ziyaret ederek personel ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, toplumun huzuru ve güvenliği açısından polisin cürüm işleyenleri yakalayıp adalete teslim etmesinin önemli olduğunu söyledi.

Personel eksikliğinin genel anlamda olduğunu belirten Töre, emniyet teşkilatının özverisi ile bu açığın kapatıldığını ifade etti.

Töre, Karpaz’ın merkeze uzak olduğunu ancak burada yaşayan insanların kendilerini mahrumiyet bölgesinde hissetmemelerini istedi.

Töre, ziyarette Meclis Anı Tabağı hediye etti.