Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre İstanbul temasları kapsamında Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyeti tarafından düzenlenen konferansa ve iftar yemeğine katıldı.

Konferansta 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyeti Başkanı Rüçhan Aydoğan, eski Türkiye İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürü İrem Uygun, askeri ve mülki erkanın yanı sıra çok sayıda davetli hazır bulundu.

Meclis açıklamasına göre, Töre, burada yaptığı konuşmada Kıbrıs’ta bugün çoğunluğun Rum – Yunan ikilisinin elinde bulunduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının vermiş olduğu mücadele ve Türk askerinin adaya gelmesi sayesinde Enosis’in gerçekleşmediğini kaydetti.

Kıbrıs Türkü’nün mücadele yıllarında canı ve kanı pahasına toprağından, bayrağından ödün vermediğini anımsatan Başkan Töre, bugünlere gelene kadar çok bedeller ödediklerini ifade etti.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj arama gemilerini çekmesi ile KKTC’nin sonlanmasını isteyenlerin aynı olduğunu belirten Töre, kendileri için en büyük güvencenin Anavatan Türkiye ile Türk ordusu olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ta Türkler ile Rumların ortak bir devlet kurmasının mümkün olmadığının altını çizen Töre, Kıbrıs’ı Girit yapacak tüm girişimlere karşı olacaklarını bildirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olunmasıyla birlikte yollarının açıldığını kaydeden Töre, Kıbrıs meselesinin “Ne Mutlu Türküm Diyene” herkesin davası olduğunu söyledi.