Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, halkın bayramını kutladığı videolu mesajında trafik kazalarına karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı, süratin ve alkolün ölüm getirdiğini vurgulayarak “Ailelerimizi ve halkımızı yasa boğmayalım” dedi.

Töre, bir ay boyunca tutulan oruçlar ve birlikte açılan iftarlardan sonra bayrama ulaşmanın mutluğunu yaşadıklarını söyledi.

Meclisten verilen bilgiye göre, mesajında İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılara dikkat çeken, üzüntü ve acıların da yaşandığına değinen Töre, en büyük acının Gazze’de çocuklar, kadınlar ve sivil halkın hayatını kaybetmesi nedeniyle olduğunu kaydetti.

Bu katliamın halen devam ettiğine ve bu konuda Birleşmiş Milletler’in adeta çaresiz kaldığına vurgu yapan Töre, Güvenlik Konseyi ile Avrupa Birliği’nin bazı ülkelerinin taraf tuttuğunu ve işlenen saldırılara bir nevi ortak olduğunu belirtti.

Gazze’de bayram yapılamadığını, insanların yokluk ve hastalıklar ile mücadele ettiğini ifade eden Töre, Kıbrıs Türk halkının da benzer acıları yaşadığına işaret etti.

Töre, “Bugün Allah’a şükür devletimiz, vatanımız var. Anavatanımız bizi destekliyor” diyerek, Türk dünyası ile kurulan ilişkilerin her geçen gün biraz daha geliştiğini söyledi.

- “Bayramda sevinçleri ve üzüntüleri paylaşacağız”

KKTC’nin yakın bir gelecekte daha fazla tanınan bir ülke olacağına olan inancını dile getiren Töre, bayramda sevinçleri ve üzüntüleri paylaşacaklarını kaydetti.

Trafik kazalarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapan Töre, süratin ve alkolün ölüm getirdiğini vurgulayarak “Ailelerimizi ve halkımızı yasa boğmayalım” çağrısı yaptı.

Savaşların olmadığı, insanların ölmediği bir dünya istediklerine işaret eden Töre, ancak savaşları çıkaranların ve terörizmi besleyenlerin Güvenlik Konseyinin bazı üyeleri olduğunu belirtti.

Töre, “Biz kendi güvenliğimizi, Anavatan Türkiye ile birlikte sağlıyor ve yolumuz devam ediyoruz. Devletimiz var, cumhuriyetimiz var. Bayramları da coşku ve heyecanla kutluyoruz. Ancak dünyada yaşanan acıları da unutmuyoruz.” dedi.