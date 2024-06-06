Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan Milli Meclisi Genel Kurul Salonu'nda yer alan Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi’nin (TÜRKPA) 13. Genel Kurulu sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

TÜRKPA Genel Kurulu'na katılan ülke Meclis Başkanlarının toplantıyı değerlendirdikleri basın toplantısında Başkan Töre, Türk dünyasının mutlaka bir, iri ve diri olması gerektiğini kaydetti.

Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından söylenen “Dünya 5’ten büyüktür” sözünün çok yerinde söylendiğini kaydederek dünyada yaşanan adaletsizliklere değindi.

Türk devletlerinin bir olarak dayanışma içerisinde olması gerektiğine vurgu yapan Töre: “Birliğimizi daha da pekiştirmeliyiz” dedi.

Bu birliğin dünyaya ışık tutması gerektiğine değinen Töre “Dünya bize fikir vermesin, biz dünyayı yönlendirelim. Bunu yapabileceğimize inanmaktayım” diyerek özgüvenlerinin artması gerektiğini belirtti.

Töre şunları kaydetti:

“Bütün Türk dünyasını çok seviyoruz. Bizim için ne Avrupa Birliği, ne de Birleşmiş Milletler büyüktür. Bugün Gazze’de yaşanan durumu görüyorsunuz. Filistin’i şu anda 146 ülke tanıyor ancak orada katliamlar devam ediyor. Bizi bir tek Anavatanımız Türkiye tanıyor. Ama Türk ordusunun gücü sayesinde kılımıza bile zarar veremiyorlar. Bizim için en büyük Türkiye’dir, Türk dünyasıdır ve Türk milletidir. Yaşasın Türk milleti.”