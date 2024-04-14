Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu’nun, Mayıs ayı içerisinde KKTC’ye ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Töre, Mormenekşe 2. Kültür Sanat ve Üretici Festivali’nin açılışına katılarak konuşma yaptı. Bütün festivallere katılmaya çalıştığını ifade eden Töre, üretene de tüketiciye de büyük saygı duyduklarını belirtti.

Üretilenleri iyi değerlendirip onlara pazarlar oluşturmanın devleti yönetenlerin görevi olduğuna işaret eden Töre, son zamanlarda kadınların kurmuş olduğu kooperatiflerin ne kadar başarılı olduğunun görüldüğünü söyledi.

Güney Kıbrıs’ın İsrail’e yaptığı askeri tatbikata değinen Töre, “Rumlar ateşle oynamayı kendilerine vazife edindiler” ifadelerini kullandı.

Rum Yönetimi Meclis Başkanı’nın Azerbaycan’a protesto mektubu göndermesini de eleştiren Töre, tüm engelleme girişimlerine rağmen Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu ve TBMM Dsotluk Grubunun Mayıs ayında KKTC’ye geleceğini ifade etti.

Gazze’de 40 bin kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Töre, bazı çevrelerin İsrail’i masum göstermek için sıraya girdiğini kaydetti. Dünyanın hiçbir yerinde savaş istemediklerini vurgulayan Töre, dostlukların ve barışın hakim olmasını istediklerine değindi.

Avrupa değerleri ve BM İnsan Hakları Bildirgelerinin hiç bir anlamı kalmadığını söyleyen Töre, üslerin de kullanıldığı iddiaları olduğuna işaret etti ve “Doğu Akdeniz’i adeta bir savaş bölgesi haline getirdiler. Biz Mavi Vatana, Anavatan’a ve Azerbaycan’a da sahip çıkıp yolumuza devam edeceğiz” dedi.