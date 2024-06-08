Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi’nin 13’üncü Genel Kurul toplantısı için Bakü’de bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştü.
Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bölgeye göre, Başbakanlık binasında gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren görüşmede Töre'ye; UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, KKTC’nin Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Arca Turganer ve Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürü İrem Uygun eşlik etti.
Bakü’deki temaslarını bugün de sürdürecek Meclis Başkanı Zorlu Töre'nin yarın akşam saatlerinde KKTC’ye dönmesi bekleniyor.