Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Mesarya bölgesinde bulunan İlkokulların izcilik ekipleri tarafından gerçekleştirilen Ata’ya saygı nöbeti çadır kampı” etkinliğine katıldı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Vadili, Cihangir Düzova, Serdarlı, Şehit Salih Terzi, Eşref Bitlis ve Pile İlkokullarından öğrencilerin yer aldığı etkinlik Vadili İlkokulu bahçesinde gerçekleşti.

Töre, burada öğrencilere hitap ederek, Ulu Önderin 85 yıl önce hayata veda ettiğini ancak onun fikirleri ve düşüncelerinin bugün halen yaşadığını söyledi.

Atatürk’ün “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” sözünü anımsatan Töre, çocukların her zaman tarihini milletini iyi bilemelerini istedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yaşını doldurarak yeni bir yüz yıla girdiğini anımsatan Töre, KKTC’nin de 40.yılına girmesinin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Atatürk’ün Cumhuriyeti en büyük bayram olarak ifade ettiğini dile getiren Töre, Kıbrıs Türk halkının da en büyük bayramının 15 Kasım olduğunu belirtti.

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