Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı, Milli Mücadele'nin Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 85. yılında sonsuz bir özlem, rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Töre, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 85’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Töre, mesajında şunları kaydetti:

“İstiklal mücadelemizin Başkomutanı, büyük devlet adamı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadeledeki liderliği ve askeri dehasıyla, sadece Türk Milletinin değil, esaret altında yaşayan tüm milletlerin gönlünde taht kurarak, tarihteki müstesna yerini almıştır.

Atatürk’ün kurduğu ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti, müstevlilerin emellerine dahil olan bedhahlara rağmen büyütüp kalkındırmak, eserlerine sahip çıkmak ve bu kutsal değerleri bizden sonraki nesillere aktarmak, ilkelerine olan bağlılığımızı sonsuza dek sürdürmek, açtığı yolda gösterdiği hedefe doğru emin adımlarla yürümek her daim asli vazifemiz olmuştur ve olmaya devam edecektir.

Üstün zekası, geniş ufku, ilke ve devrimleri ile dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran, Milli Mücadele'yi zafere taşıyan ve bu zaferi Cumhuriyet ile taçlandıran, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı, Milli Mücadele'nin Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 85. yılında sonsuz bir özlem, rahmet ve minnetle anıyorum. Aziz ruhu şâd olsun.”