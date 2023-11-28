Adıyaman’da bulunan Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti’nin adli makamlarına güvenlerinin tam olduğunu, yargının en hakkaniyetli kararı vereceğine inandıklarını vurguladı.

Gaziantep’teki temaslarını tamamlayan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Adıyaman’a geçti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Töre Adıyaman Valisi Osman Varol ve Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile görüştü.

Zorlu Töre daha sonra GAP Gazeteciler Cemiyeti Birliği’ni de ziyaret ederek, Adıyaman’da görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

6 Şubat’ta Türk milletinin büyük bir acı yaşadığını belirten Meclis Başkanı Zorlu Töre, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

-“Kıbrıs Türk halkı da Adıyaman’da Şampiyon Melekler'ini yitirdi”

Kıbrıs Türk halkının da Adıyaman’da Şampiyon Melekler'ini yitirdiğini, başka illerde de can kayıpları yaşandığını anımsatan Töre, bu acının hiç bir zaman dinmeyeceğini ifade etti.

Töre, Meclis’te deprem ile ilgili oluşturulan komitenin daha önce 2 defa Adıyaman’da temaslarda bulunduğunu kaydederek, İsias Otel ile ilgili iddianamenin sunulmasından, yargı sürecinin başlamasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

-“Adli makamlara güvenimiz tam”

Türkiye Cumhuriyeti’nin adli makamlarına güvenlerinin tam olduğunu dile getiren Töre, yargının en hakkaniyetli kararı vereceğine inandıklarını vurguladı.

Töre, Türk milletinin bir parçası olarak Kıbrıs adasında milli bir davayı savunduklarını ve bu davayı Anavatan Türkiye ile birlikte ileriye taşıdıklarını söyledi.

Gazze’de yaşananlara ve dünyanın bu konudaki tavrına işaret eden Töre, “Bizim için en büyük ne BM ne AB’dir. Bizim için en büyük ve güvencemiz Anavatanımızdır, Türk Silahlı Kuvvetleridir” dedi.

Töre’ye ziyaretinde KKTC Gaziantep Başkonsolosu Kerem İzmen ile Meclis Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu ile Özel Kalem Müdürü İrem Uygun eşlik ediyor.

Başkan Töre’nin bugün İsias Otel enkazında düzenlenecek ve duaların okunacağı anma etkinliğine katılması ve akşam saatlerinde de Adıyaman Üniversitesi’nde konferans vermesi bekleniyor.