Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 2023 Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs finalistlerini Meclis Şeref Salonunda kabul etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Töre kabuldeki konuşmasında, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olmasının ardından teşkilat çatısı altında bir takım yarışmalarda yer almak amacıyla çalışmalar yapılabileceğini belirtti.

Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs Kurucu Başkanı Bülent Günkut’u Larnaka’dan beri tanıdığını belirten Töre, Günkut’un çalışmalarını başarıyla takip ettiğini söyleterek, KKTC’nin tanınmış bir devlet olarak uluslararası organizasyonlarda yer almasını diledi.

Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs Kurucu Başkanı Bülent Günkut ise, KKTC’yi layıkıyla temsil etmek için mücadele verdiğini ifade ederek 35 yılda 90 farklı yarışmada yer aldıklarını aktardı.

Günkut, tanınmış KKTC’yi temsilen dünyadaki bütün organizasyonlarda yer almak istediklerini sözlerine ekledi.